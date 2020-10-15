Brüksel’de Brexit karşıtı gösteri
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasını istemeyen Brexit karşıtları, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gösteri düzenledi.
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasını istemeyen Brexit karşıtları, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gösteri düzenledi.
Brüksel’de AB Liderler Zirvesi’nin yapıldığı AB Konseyi yakınında toplanan Brexit karşıtları İngiltere’nin Birlik’ten ayrılmasını protesto etti.
Göstericiler, bir süre taşıdıkları Brexit karşıtı yazılar içeren döviz ve pankartları yere bıraktı.
Basın bildirisi okuyan göstericiler, daha sonra slogan atarak dağıldı.