Hollanda’da yoğun bakım araştırması: Koronavirüs hastalarının çoğu Batılı olmayan göçmenler

Hollanda’da Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesi şefi Armand Girbes’in, 4 büyük kentteki Covid -19 hastalarına ilişkin açıklaması ırkçılık tartışmalarını alevlendirdi.

Girbes’in araştırmasına göre, Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht’teki yoğun bakım servislerinde çoğunlukla Batılı olmayan göçmen koronavirüs hastaları bulunuyor.

Girbes, Argos adlı radyo programına yaptığı açıklamada, “Şu anda ağırlıklı olarak Batılı olmayan geçmişe sahip hastalarımızın olması çarpıcı. Bu da onların Hollandaca dilini tamamen konuşmadıkları anlamına gelir” dedi.

Girbes, Hollanda’da yaşayan ama Hollandaca dilini iyi konuşmayan kişilerin, koronavirüs konusunda daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu gruplara ulaşmak için elimizden geleni ne kadar iyi yaptık?” diye sordu.

Hollandalı uzmana göre, Batılı olmayan göçmenlerin çoğunlukla geniş ailelerde yaşaması da, hastalığın artmasında önemli bir etken.