Fransız senatör: Rusya ve Fransa tarafından yeni bir Avrupa güvenlik yapısı oluşturulması muhtemel

8 hours önce
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Senatör Campon, koronavirüs tedbirleri kaldırılır kaldırılmaz Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Rusya’yı ziyaret edebileceğini söyledi

Fransa Senatosu’nun Uluslararası İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Christian Campon, Fransa’nın Rusya ile NATO’dan farklı bir Avrupa güvenlik yapısı oluşturabileceğinden emin olduğunu söyledi.

Kommersant gazetesinde yayınlanan bir röportajda “Buna gerçekten inanıyorum” diyen Campon, “Bu olasılık raporumuzda doğrulandı. Dahası, bu konuya adanmış Berrgancon zirvesinde (Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron tarafından öncelik olarak gösterildi” ifadelerini kullandı.

Campon, Federasyon Konseyi ve Fransız Senatosu düzeyinde sürekli bir işbirliği arzusu olduğunu kaydetti. Fransız senatör, “Konstantin Kosachev ve Federasyon Konseyi’ndeki ekibiyle işbirliği içinde, Rus-Fransız işbirliğinin tüm yönlerini ve bunu uygulama yollarını ayrıntılı olarak açıklama konusunda büyük bir iş yaptık” diye devam etti.

Söz konusu rapor, partilerin belli sorunlar la ilgili görüşlerini ifade etmek üzere döndükleri altı bölümden oluşuyordu. Konuşmada daha çok terörme mücadele, Avrupa ve dünyanın güvenlik yapısı, kültürel işbirliği, bilimsel değişim ve uzay araştırmaları konuları yer aldı.

Fransız senatör, Macron’un ayrıca koronavirüs salgınıyla ilgili kısıtlamalar kaldırılır kaldırılmaz Rusya’yı ziyaret edebileceğini sözlerine ekledi.

Haziran ayında Rusya ve Fransa’dan iki senatör, ikili lişkilerle ilgili ortak bir rapor hazırlamıştı. Raporda “Bu raporun amacı ölü bir mektup olarak kalmak değil, eylem ve ilerlemeyi teşvik etmek, iyi niyet ve karşılıklı jestler yoluyla gelişmeyi teşvik etmektir” ifadeleri yer almıştı.

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