Belçika’da aşırı sağcılardan ‘Vivaldi’ protestosu

Aşırı sağcı Vlaams Belang partisinin destekçileri, kurulması beklenen liberal, sosyalist, çevreci ve Hristiyan Demokrat partilerin “Vivaldi” koalisyonunu protesto etti.

Belçika’daki aşırı sağcı Vlaams Belang partisinin destekçileri, araçlarıyla başkent Brüksel yakınında toplanarak, yakında kurulması beklenen “Vivaldi” hükümetini “solcu ve Flaman karşıtı” olduğu gerekçesiyle gösteri düzenledi.

Aşırı sağcı Flaman partisinin binlerce destekçisi, sosyal medya üzerinden yapılan duyurular sonrasında ülkenin birçok yerinden, özellikle Flaman bölgesinden gelerek Brüksel yakınlarındaki bir otoparkta toplandı. Sarı üzerine siyah aslan desenli Flaman bayrakları açan göstericiler, “Benim hükümetim değil” yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, Mayıs 2019’daki son seçimin ardından nihayet yakında kurulması beklenen yeni hükümetin “Flaman karşıtı ve solcu” olduğunu, kendilerini temsil etmediğini, Flaman bölgesini dışladığını iddia etti. Belçika polisi, otoyollarda trafik sıkışıklığına neden olan “arabalı gösteri” nedeniyle geniş güvenlik önlemleri aldı. Binlerce aracın toplandığı otoparkın üzerinde helikopterler uçtu.

VİVALDİ HÜKÜMETİNİN YAKINDA KURULMASI BEKLENİYOR