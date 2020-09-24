Almanya Dışişleri Bakanı Maas karantinaya girdi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın, yakın korumasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya girdiği bildirildi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, bir korumasında yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine kendisini karantinaya aldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Maas, kişisel koruma ekibinin bir üyesinde Covid-19 tespit edilmesinin ardından Enfeksiyon Koruma Yasası gereğikendisini karantinaya aldı” ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, Maas’ın yaptırdığı son Covid-19 testinin negatif sonuç verdiğini belirtti. Maas’ın karantina girmesiyle Ürdün ziyaretini iptal ettiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı, korumayla teması olan kişilerle iletişime geçileceğini, durumdan başka etkilenen olup olmadığının inceleneceğini ve alınacak önlemler konusunda çalışıldığını kaydetti. Öte yandan dün de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, temas halinde olduğu güvenlik ekibinden birinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kendisini karantinaya almıştı. Söz konusu gelişme üzerine Perşembe ve Cuma günleri yapılacak olan AB liderler zirvesinin 1 hafta ertelendiği duyurulmuştu.