Köpekler koronavirüslü yolcuları koklayarak bulacak

5 hours önce
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İlk testler eğitimli köpeklerin virüsün kokusunu yaklaşık yüzde 100 kesinlikle alabildiğini gösteriyor.

Finlandiya’da bir havalimanı, koronavirüs taşıyan yolcuları saptamak için kokuya duyarlı eğitimli köpekleri kullanmayı deniyor.

Helsinki Havalimanı’nda uygulanan pilot proje bu hafta, programa kayıtlı 16 köpekle başlıyor. Vardiya başına 4 köpek görev alıyor.

Proje, Helsinki Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nin eğitimli köpeklerin Kovid-19’un kokusunu yaklaşık yüzde 100 kesinlikle tanıyabildiğini gösteren deneylerinin ardından geldi.

Finlandiya merkezli havaalanı operatörü Finavia da köpeklerin koronavirüsü çok daha küçük numunelerde saptayabildiğini söyledi: PCR testlerinin gerektirdiği 1,8 milyon moleküle kıyasla köpeklerin virüsü saptaması için 10 ila 100 molekülün yeterli olduğu görüldü.

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