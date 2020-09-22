Karantina günlerinde balkonda tanışan çift evleniyor

İtalya’da karantina döneminde balkonda tanışan bir çift evleneceklerini duyurdu.

Çift karantina nedeniyle tanıştıktan haftalar sonra yüz yüze görüşebildiklerini söyledi. Koronavirüs salgını kendi şartlarında bir evlilik yarattı. İtalya’da salgının ağır geçtiği günlerde karantina nedeniyle balkonda tanışan çift evleneceklerini duyurdu.

Ülkenin Verona kentinde moral için düzenlenen balkon konserleri sırasında birbirini gören çift sosyal medyada iletişime geçti.

Bir süre sosyal medyada ve telefonda sohbet eden Michele D’Alpaos ve Paola Agnelli yüz yüze görüşebilmek için karantina kurallarının esnetilmesini bekledi. İlk kez mayıs ayında yan yana gelen çift evlenme kararı aldı.

Michele D’Alpaos yaşadığı binanın üstüne Paola pankartı asınca çift sosyal medyada ünlenmişti. D’Alpaos evlilik duyurusunda binalarının çatı katında bir tören düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

İtalyan çiftin ömürlerinin çoğunda komşu olarak yaşadıkları ama hiç tanışmadıkları belirtildi.

Çift için modern Romeo ve Juliet benzetmesi yapıldı. İngiliz yazar William Shakespeare’in en bilinen eserlerinden Romeo ve Juliet de İtalya’nın Verona kentinde geçiyordu.