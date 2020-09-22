Facebook: “AB’deki faaliyetlerimizi durdurabiliriz”

Facebook dilekçede, İrlanda’nın veri mahremiyeti kurumu Veri Koruma Komiserliği (DPC) tarafından verilen ve AB’den ABD’ye veri transferini mahremiyet kaygıları nedeniyle engelleme tehdidinde bulunulan talimata karşı çıkıyor.

Facebook’un İrlanda’daki Veri Koruma Yetkilisi ve Genel Danışmanı Yvonne Cunnane’nin kaleme aldığı dilekçede, “Müracaat sahibinin (Facebook) DPC’nin istediği gibi, kullanıcı verilerinin ABD’ye transferinin tamamen durdurulması emrine tabi olması durumunda, müracaat sahibinin bu koşullar altında Facebook ve Instagram hizmetlerini AB’de nasıl sunmaya devam edebileceği net değil” deniliyor.