Facebook: “AB’deki faaliyetlerimizi durdurabiliriz”
Facebook, Avrupa Birliği’nden (AB) ABD’ye veri transferini etkileyen yeni kurallar nedeniyle, Facebook ve Instagram uygulamalarının AB üyesi ülkelerdeki faaliyetlerini durdurabileceğini açıkladı.
Business Insider’ın haberine öre şirket, 10 Eylül’de İrlanda Yüksek Mahkemesi’ne bir şikayet dilekçesi sundu.
Facebook dilekçede, İrlanda’nın veri mahremiyeti kurumu Veri Koruma Komiserliği (DPC) tarafından verilen ve AB’den ABD’ye veri transferini mahremiyet kaygıları nedeniyle engelleme tehdidinde bulunulan talimata karşı çıkıyor.
Facebook’un İrlanda’daki Veri Koruma Yetkilisi ve Genel Danışmanı Yvonne Cunnane’nin kaleme aldığı dilekçede, “Müracaat sahibinin (Facebook) DPC’nin istediği gibi, kullanıcı verilerinin ABD’ye transferinin tamamen durdurulması emrine tabi olması durumunda, müracaat sahibinin bu koşullar altında Facebook ve Instagram hizmetlerini AB’de nasıl sunmaya devam edebileceği net değil” deniliyor.
Dilekçede ayrıca, Facebook’un Avrupa’da aylık 410 milyon aktif kullanıcısı olduğu hatırlatılıyor.