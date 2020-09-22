Nüfusa göre Koronavirüsten ölüm oranı Avrupa’da ve ABD’de yüksek

4 hours önce
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Kaynak: Son Dakika Haber

Koronavirüs ölümleri gelinen nokta itibarıyla ülkelerin nüfuslarına göre oranlanmaya başladı. Salgının başladığı ilk zamanlarda az görülen can kayıpları şimdi yüzdelik hesaplamalara yansıyor. Türkiye’de Koronavirüs kaynaklı ölümler yüzde 0,009 olurken Avrupa ülkeleri ve ABD’de bu oran çok daha yüksek.

Dünyayı ektisi altına alan koronavirüsten dolaylı ölümler artmaya başladı. Çin’de başlayan salgın önce ABD’de sonra da Avrupa’da ve diğer ülkelerde sarsıcı etki yaptı. Gelinen noktada özellikle Avrupa ülkelerinde virüs kaynaklı ölümler nüfusa göre oranlanmaya başladı.

56 milyona yakın nüfuslu İngiltere’de şuana kadar salgın nedeniyle 41 bin 900 kişi hayatını kaybetti. Bu ölüm sayısının nüfusa göre oranı yüzde 0,07 olarak hesaplanıyor. 60 milyonluk İtalya’da virüs kaynaklı 31 bin 300 ölüm meydana gelirken nüfusa göre can kaybı oranı yüzde 0,05 oldu.

Sırasıyla önde gelen diğer Avrupa ülkelerindeki durum şu şekilde;

66,9 milyon nüfusa sahip Fransa’da 32 bin kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Ölüm oranı yüzde 0,04 olarak hesaplandı.

İspanya’da yüzde 0,06, Almanya ve Rusya’da yüzde 0,01, Belçika’da yüzde 0,08, Hollanda’da yüzde 0,03, Polonya’da yüzde 0,006, İsviçre’de ve Portekiz’de yüzde 0,02 olarak hesaplanırken Türkiye’de virüs kaynaklı ölümler nüfusun yüzde 0,009’luk kısmına denk geliyor.

ABD ve diğer ülkelerdeki durum

ABD ve diğer önde gelen ülkelerde bu durum benzer şekilde görüldü. 328 milyon nüfusa sahip ABD’de virüsten dolayı yaklaşık 200 bin kişi öldü. Ülkede nüfusun yüzde 0,05’i virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Brezilya’da nüfusun yüzde 0,06’sı, Hindistan’da yüzde 0,006, Meksika’da yüzde 0,05, Arjantin’de yüzde 0,02, Şili’de yüzde 0,07, İran’da yüzde 0,03, Endonezya’da yüzde 0,003’ü hayatını kaybetti.

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