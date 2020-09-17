AB’den İtalya’ya 44 milyar euro destek

3 hours önce
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Avrupa Birliği, İtalya’ya yapılacak 44 milyar euroluk yardıma onay verdi. Yardımla, İtalyan şirketler yeniden sermayelendirilecek.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB), COVID-19 salgınından büyük ölçüde etkilenen büyük İtalyan firmalarının yeniden sermayelendirilmesi için 44 milyonar liralık bir yardım paketinin onaylandığı duyuruldu.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margretthe Vestager, “İtalya için açıklanan yeniden sermayelendirme planı, COVID-19 salgını ile yaşadığımız bu zor zamanlarda firmalara destek olacak” dedi ve planın İtalya ekonomisi ve işgücü piyasasına olumlu etki edeceğini ekledi.

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