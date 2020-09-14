AB projeleri için ayrılan fonlar dolandırıcıların hedefinde

Yapılan bir araştırmaya göre Avrupa Birliği’nin, çevre ve sürdürülebilir projelere ayırdığı fonlara yönelik yolsuzlukların ve dolandırıcılığın arttığı gözlemlendi.

Avrupa Birliği, ‘yeşil yatırımlara’ önümüzdeki yıllarda kullanılmak üzere 1 trilyon Euro fon ayırdı.

Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu (OLAF) perşembe günü yayınladığı raporda, 2019 yılında 181 soruşturma açıldığını, buna göre AB kasasına 485 milyon euronun kazandırılabileceğini belirtti.

Tamamladığı soruşturmalar arasında insani yardım organizasyonlarının yanı sıra AB’nin çevre, tarım ve bölgesel kalkınma fonlarını olumsuz etkileyen sınır ötesi dolandırıcılık planlarının da bulunduğu aktarıldı.

OLAF Genel Direktörü Ville Itälä, “Çevresel ve sürdürülebilir projeler için AB fonlarını hedef alan dolandırıcılık konusunda son birkaç yılda büyüyen bir eğilim gözlemlediğini” belirtti.Dolandırıcıların hedefinde Covid-19 salgının açtığı yaraları sarmak için 2021-2027 bütçesinden ayrılan dilimin de olduğu belirtiliyor.

OLAF tarafından yapılan soruşturmalar, çevreye ve sağlığa zarar verme potansiyeline sahip ürünlerin sahteciliğini ve kaçakçılığını inceleyen davaları içeBiyodizelin dünya pazarından AB’ye yasadışı olarak sokulmasına yönelik soruşturmalar da devam ediyor.

AB, 2050 yılına kadar dünyanın ilk karbon-nötr bölgesi olmayı hedefliyor

AB Komisyonu, 2050 yılına kadar dünyanın ilk karbon-nötr bölgesi olmayı hedefliyor. AB, “Yeşil Anlaşma” kapsamında kamu ve özel sektöre 1 trilyon euro ayırdı.

OLAF yaptığı soruşturmalar arasında AB’nin Suriye’deki insani yardım çabalarına destek veren ‘tanınmış bir sivil toplum örgütünün de olduğunu duyurdu. Söz konusu sivil toplum örgütü, son dört yılda dört ayrı hibe yoluyla AB fonlarından 19 milyon euro aldı. OLAF, parayı kendi ve işbirlikçilerinin ceplerine çekmek için ‘karmaşık bir dolandırıcılık’ yöntemi kullanan iki eski personelin yolsuzluk yaptıklarına dair kanıtlara ulaştı. OLAF bir bucuk milyon euronun geri istenmesini tavsiye etti ancak söz konusu kişilerin kayıplara karıştığı belirtiliyor.

Öte yandan üç Polonyalı şirketin de faturaları taklit ederek, şişirerek ve ihale prosedürlerini manipüle ederek AB’nin gıda, çiftçilik ve kırsal kalkınma fonundan haksız yere faydalandığı ortaya çıktı.