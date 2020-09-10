Hollanda’da Türk düğün salonundaki kavgaya karışanlarda koronavirüs çıktı

Belçika ve Hollanda makamları, başta kavgaya karışanlar olmak üzere, düğüne katılan tüm davetlilerin test edilerek karantinaya alınması için harakete geçti.

Belçika ve Hollanda’dan yaklaşık 200 davetlinin katıldığı düğünde, iki grup arasında tartışma başladı. Saat 22:00 sıralarında tartışma kontrolden çıkarak, kavgaya dönüştü. Salon dışına taşan kavgada, 15 yaşındaki bir erkek çocuğu bıçaklanarak ağır yaralandı.

Hollanda polisi, Belçika’dan gelen 20 ve 25 yaşlarındaki iki zanlıyı yakaladı. Ancak Belçikalı savcı, yeterli kanıt bulunmadığı için zanlıları serbest bıraktı.

Bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk ise yaşadığı yer olan, sınırın diğer tarafındaki Anvers (Antwerpen) kentinde bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan testler sonucu, çocuğun koronavirüs olduğu belirlendi.