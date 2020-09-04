Koronavirüse yakalanan Berlusconi hastaneye kaldırıldı

İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından dün gece hastaneye kaldırıldı.

83 yaşındaki Berlusconi’nin Covid-19’a yakalandığı geçen Çarşamba günü belirlenmişti. Berlusconi’nin hastalık semptomu göstermediği, ancak İtalya’da son günlerde çok sayıda vakanın görüldüğü Sardinya adasında bir süre kaldığı için test yaptırdığı açıklanmıştı.

İtalyan basınındaki haberlere göre dün ise hafif hastalık belirtileri göstermesi üzerine Berlusconi gece yarısı Milano’daki San Raffaele Hastanesi’ne yatırıldı. Eski Başbakan’ın durumunun ağır olmadığı, tedbir amaçlı olarak hastaneye yatırıldığı belirtildi.

La Repubblica gazetesi Berlusconi’nin hastaneye yürüyerek girdiğini yazdı.