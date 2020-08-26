Almanya seyahat uyarısını 14 Eylül’e kadar uzattı Alman hükümetinin 160'dan fazla ülkeye seyahat uyarısının süresini 14 Eylül'e kadar uzatıldığı bildirildi. Bazı bölgeler hariç Türkiye de seyahat uyarısı yapılan ülkeler arasında bulunuyor.

Türkiye’nin dört kentine uyarı kaldırılmıştı

Türkiye’nin seyahat uyarısının kaldırılması yönündeki talebine ilişkin iki ülke arasındaki görüşmelerin ardından Almanya, 4 Ağustos’tan itibaren Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla’ya yönelik seyahat uyarısını kaldırmıştı.

Bir ülkede veya bölgede bir hafta içinde yeni vaka sayısının 100 bin nüfus başına 50’yi aşması durumunda, seyahat uyarısı yeniden devreye giriyor. Almanya geçen günlerde, Fransa, İspanya, Belçika, Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı bölgelerine seyahat uyarısı getirmişti.

Uyarı seyahat yasağı değil

Seyahat uyarısı yasak anlamına gelmiyor, ancak zorunlu haller dışında, özellikle de turistik amaçlı seyahatlerde caydırıcı etkisi bulunuyor. Seyahat uyarısı, ayrıca otel ve uçak rezervasyonlarının iptalinin ücretsiz olarak yapılabilmesine de olanak sağlanıyor.

Seyahat uyarısı yapılan ülkeler ile Robert Koch Enstitüsü’nün belirlediği riskli ülkeler arasında farklılık bulunuyor. Seyahat uyarısı 160’dan fazla ülkeyi kapsarken, riskli bölgeler listesinde 130 civarında ülke yer alıyor. Riskli bölgeler listesinde Türkiye de yer alıyor. Riskli bölgelerden Almanya’ya dönenlerin koronavirüs testi yaptırması gerekiyor.

Haber:Deutsche Welle Türkçe