Koronavirüs: İtalya’da yeni vakaların ‘yüzde 25-40’ı tatilden dönenler

İtalya’da son günlerde yeniden artmaya başlayan koronavirüs vakalarının yüzde 25-40’ı arasının tatilden dönen İtalyanlardan, yüzde 3-5 kadarının ise ülkeye yeni gelen göçmenlerden kaynaklandığı belirtildi.

Nisan-Mayıs aylarından bu yana düşüşte olan yeni vaka sayılarının son birkaç haftada yeniden yükselişe geçmesi üzerine İtalyan hükümeti, dün yeni kısıtlama kararları aldı.

Yeni vakaların yaş ortalamasının düşük olması nedeniyle, gece hayatına yönelik yeni önlemler bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Ülke çapındaki tüm diskotekler ve dans salonları en az 7 Eylül’e kadar kapatıldı.

Dans mekanlarının kapatılması, 4 milyar Euro ekonomik kayba yol açacağı gerekçesiyle bazı kesimlerden tepki çekti.

Karara karşı çıkan isimlerden, muhalefetteki aşırı sağcı Lig (Lega) partisi lideri Matteo Salvini, hükümeti diskotekleri kapatırken “yasadışı göçmenlere limanları açtığı” gerekçesiyle eleştirdi.

Salvini, yeni vakalardan deniz yoluyla ülkeye giren göçmenleri sorumlu tutarak “Virüs yurtdışından ithal ediliyor ama hükümet binlerce çalışanın işini riske atıyor. Hükümet İtalyanlara karşı sert, yasadışı göçmenlere karşı ise yumuşak” dedi.

Aşırı sağdaki İtalya’nın Kardeşleri partisinin lideri Giorgia Meloni de aynı şekilde “yasa dışı göç ile yeni vaka artışı arasındaki bağın görmezden gelinemeyeceğini” öne sürdü. Meloni, “Hükümet diskotekleri kapatıyorsa yasa dışı göçmen teknelerine limanları da kapamalı” dedi.