Dolu fırtınasına yakalanan bisikletçi’nin sırtında oluşan kızarıklıklar korkuttu

4 hours önce
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Fransa’da devam eden 2020 Critérium du Dauphine Bisiklet Turu’nun 2. etabına bölgede etkili olan dolu yağışı sırasında Belçikalı sporcu Tim Declercq’ın sırtında oluşan kızarıklıkları takipçilerini şoke etti.

31 yaşındaki Belçikalı sporcu, Col du Porte’de gün boyu süren yağışın ardından etkili olan dolu fırtınası sebebiyle sırtında meydana gelen kızarıklıkları paylaştı.

“YETERİNCE ACI VERMEMİŞ GİBİ”

Declercq, paylaştığı fotoğrafta Fransa’nın güneydoğusunda bulunan ve yarışın düzenlendiği Dauphine kentinden bahsetti ve “Sanki Dauphine bacaklara yeterince zarar vermemiş gibi!” yorumunu yaptı.

SAKLANMA FIRSATI BULANLAR OLDU

Yarışı erken sonlandıran sporcular saklanma fırsatı bulurken, bisikleti sürmeye devam edemeyen bazı isimler ise bitiş çizgisini bisikletlerinden inerek geçtiler.

 

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