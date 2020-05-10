Almanya’da kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından vaka sayısında artış tespit edildi

\r\nAlmanya'da a\u00e7\u0131klanan son veriler, soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n\u0131n hafifletilmesinden k\u0131sa bir s\u00fcre sonra vaka say\u0131s\u0131n\u0131n artmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steriyor.\r\nRobert Koch Enstit\u00fcs\u00fc, k\u0131sa ad\u0131 R0 olan bir ki\u015finin vir\u00fcs\u00fc bula\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ki\u015fi say\u0131s\u0131n\u0131 g\u00f6steren katsay\u0131n\u0131n yeniden 1'in \u00fczerine \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi.\r\n\r\nEnstit\u00fcn\u00fcn a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, R0 tahmininin kesin bir veri olmad\u0131\u011f\u0131 ancak bu say\u0131daki art\u0131\u015f\u0131n "\u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde durumun yak\u0131ndan izlenmesi gereklili\u011fini" ortaya koydu\u011fu belirtildi.\r\n\r\nAlmanya'da t\u00fcm d\u00fckkanlar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131na izin verildi, okullar kademeli olarak a\u00e7\u0131lmaya ba\u015fland\u0131 ve futbol ma\u00e7lar\u0131n\u0131n da \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki haftasonundan itibaren kald\u0131\u011f\u0131 yerden devam etmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAlmanya'da koronavir\u00fcs vaka say\u0131s\u0131 170 bine yak\u0131n ve can kayb\u0131 da 7 bin 300'\u00fcn \u00fczerinde.\r\n\r\nAlmanya'n\u0131n koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131na yakla\u015f\u0131m\u0131 \u00f6vg\u00fc toplam\u0131\u015ft\u0131. \u00c7ok say\u0131da test ger\u00e7ekle\u015ftiren Almanya'da k\u0131s\u0131tlamalar da h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe sokulmu\u015ftu.\r\n\r\nBir\u00e7ok bilim insan\u0131, Almanya'n\u0131n yo\u011fun testler yapmas\u0131n\u0131n yay\u0131l\u0131m\u0131 kontrol alt\u0131na almas\u0131nda ve can kayb\u0131 d\u00fczeyini di\u011fer bir\u00e7ok Avrupa \u00fclkesine k\u0131yasla d\u00fc\u015f\u00fck tutmas\u0131nda \u00f6nemli bir rol oynad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n\r\nK\u0131s\u0131tlamalar\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in protestolar d\u00fczenlendi\r\nAlmanya'da d\u00fcn k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n \u00e7ok daha h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde kald\u0131r\u0131lmas\u0131 talebiyle bir dizi protesto g\u00f6sterisi d\u00fczenlendi.\r\n\r\nBerlin, Frankfurt, M\u00fcnih ve Stuttgart gibi b\u00fcy\u00fck kentlerde d\u00fczenlenen eylemlere binlerce ki\u015fi kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\nAlmanya Parlamentosu \u00f6n\u00fcndeki g\u00f6steriye kat\u0131lanlardan 30'u sosyal mesafe kurallar\u0131n\u0131 ihlal ettikleri gerek\u00e7esiyle g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\nG\u00f6sterilere baz\u0131 a\u015f\u0131r\u0131 sa\u011fc\u0131 gruplar\u0131n ve komplo teorisyenlerinin de kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\nK\u0131s\u0131tlamalar\u0131n daha h\u0131zl\u0131 kald\u0131r\u0131lmas\u0131 talebiyle protesto g\u00f6sterileri d\u00fczenlenmesine kar\u015f\u0131n Ba\u015fbakan Angela Merkel'e h\u0131zl\u0131 hareket etti\u011fi ele\u015ftirileri yapanlar da var.\r\n\r\nMerkel'in eyalet y\u00f6neticileriyle yapt\u0131\u011f\u0131 toplant\u0131da her 100 bin ki\u015fi i\u00e7in 50 yeni vaka e\u015fi\u011finin a\u015f\u0131lmas\u0131 halinde k\u0131s\u0131tlay\u0131c\u0131 \u00f6nlemlerin y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe sokulmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.