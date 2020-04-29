AB: İngiltere ile gelecekteki ticari ilişkileri belirleyecek müzakerelerde tıkanıklık yaşanıyor

Avrupa Birliği (AB), 31 Ocak’ta üyelikten ayrılan İngiltere ile gelecekteki ticari ilişkileri belirleyecek müzakerelerde anlaşmazlıklar ve Covid-19 salgını yüzünden tıkanıklık yaşandığını bildirdi.

Brüksel’deki diplomatik kaynaklara göre, salgının başlaması üzerine ara verilen ve geçen hafta tekrar başlatılan müzakerelerde tüm çabalara rağmen engeller aşılamıyor.

Basına konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir diplomat, “Şu anda yeni ticaret anlaşmasının belirlenmesiyle ilgili müzakerelerde çıkmazdayız. Önemli konularda ciddi görüş ayrılığı var ve bunlar siyasi irade ve baskı olmadan kesinlikle aşılacak gibi değil.” dedi.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, geçen hafta yaptığı açıklamada, İngiltere ile gelecekteki ilişkileri şekillendirecek müzakerelere ilişkin, “İngiltere, birçok temel konuyu ciddi biçimde ele almak istemedi.” ifadesini kullanmıştı. Barnier, görüşmelerde somut ilerleme sağlanamadığını söylemişti.

İngiltere hükümeti ise buna karşılık yaptığı açıklamada, müzakerelerin devamından yana oldukları görüşünü dile getirmiş ancak Londra’nın taleplerinin AB tarafından yeteri kadar dikkate alınmadığı eleştirisinde bulunmuştu.

Müzakerelerin 2020 sonunu kadar tamamlanması hedefleniyor

İki taraf arasında müzakerelerin Haziran ayı başında yeniden başlaması hedefleniyor.

Taraflar, 2020 sonuna kadar, gelecekteki ilişkilerini düzenleyecek kapsamlı bir anlaşmaya ilişkin müzakere yürütecek.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor. AB, tüm bu konularda bir yıldan az bir sürede anlaşmaya varmanın zor olduğunu savunarak sürenin 2022’ye kadar uzatılması görüşünü taşıyor.

AB ve İngiltere arasında imzalanan ayrılık anlaşmasından ötürü tarafların müzakere sürecini ve geçiş dönemini uzatmak için haziran ayı sonuna kadar karar vermeleri gerekiyor.

Ancak İngiliz yetkililer, müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor. Eğer, bir anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Öte yandan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı olmayı sürdürecek.