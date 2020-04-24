Fransa, vergi cennetlerine kayıtlı şirketleri vergi cennetlerine kayıtlı şirketlerinkapsamından çıkardı

10 hours önce
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Danimarka ve Polonya’nın ardından Fransa da vergi cennetlerine kayıtlı şirketlerin koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı kayıplar için devlet desteği alamayacağını açıkladı.

Fansa Maliye Bakanı Bruno Le Maire vergilerden kaçınmak için merkezlerini ya da bağlı ortaklıklarını vergi cennetlerine kayıtlı gösteren şirketlerin 110 milyar euroluk kurtarma paketinden yararlanamayacağını söyledi.

Radyo programına konuk olan Le Maire devlet desteği alınması halinde uyulması gereken kurallar olacağını belirterek, bu şirketlerin kar payı dağıtamayacağını ve hisse geri alımı yapamayacağını vurguladı.

Hükümetin hazırladığı kurtarma paketinde bazı senatörlerin talebi üzerine “vergi işbirliğine gitmeyen ülkeler ve bölgelerde kayıtlı şirketlerin kapsam dışı bırakılması” için değişikliğe gidilmiş ve yeni tasarı çarşamba günü kabul edilmişti.

Benzer bir uygulamayı daha önce Polonya ve Danimarka hükümetleri açıklamıştı.

Fransa’nın 110 milyar euroluk paketinin 4,3 milyar euro kriz döneminde ayakta kalmakta zorlanan startup şirketleri, 20 milyar eurosu da Air France gibi büyük ölçekli şirketler için ayrıldı.

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