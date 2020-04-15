“Yeni göçmen dalgası endişesiyle Türkiye ile deniz sınırı güçlendirildi”

3 hours önce
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Çok sayıda sığınmacı ve göçmenin Yunanistan’a geçme teşebbüsünde bulunacağı yönünde gelen bilgiler bağlamında, Yunan Sahil Güvenliği’nin Türkiye ile deniz sınırında devriyeleri artırdığı belirtildi.

Yunan medyası, çok sayıda sığınmacı ve göçmenin otobüslerle kamplardan çıkarak Sakız, Midilli ve İstanköy adaları karşısındaki kıyı şeridinde toplandığını iddia etti.

Bu iddianın ardından Yunan Sahil Güvenliği ve Yunan Deniz Kuvvetleri’nin geçen Cumartesi günü bölgedeki devriye gemisi sayısını artırdığı ve gece devriyeleri için Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı’ndan (Frontex) 3 uçak talep edildiği aktarıldı.

Güçlendirilmiş devriyenin, havanın kötüleşeceği tahmin edilen Çarşamba gününe kadar süreceği, zira kötü havanın kaçak göçmenlerin adalara ulaşmasını engelleyeceği bekleniyor.

Şu ana kadar sadece bir kez Yunan adalarına sızma girişiminde bulunulduğu, ama Yunan Sahil Güvenliği’ne ait 2 geminin 10 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin Yunanistan sularına girmesine izin vermediği, göçmenlerin Türk Sahil Güvenliği tarafından geri götürüldüğü bildirildi.

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