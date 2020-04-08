AB’yi “hayal kırıklığı” olarak nitelendiren Avrupa Araştırma Merkezi Başkanı istifa etti

2 hours önce
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Avrupa Araştırma Merkezi (ERC) Başkanı Prof. Mauro Ferrari, Avrupa Birliği’nin (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına tepkisini “hayal kırıklığı” olarak nitelendirerek istifa ettiğini duyurdu.

Dört yıl sürmesi beklenen görevini 1 Ocak’ta devralan Ferrari, istifa mektubunu İngiltere merkezli Financial Times gazetesiyle paylaştı.

Ferrari, mektubunda, “Avrupa’nın Kovid-19’a tepkisi bende büyük hayal kırıklığı yarattı. ERC’de göreve başladığımda AB’nin büyük destekçisiydim ancak Kovid-19 krizi görüşlerimi tümüyle değiştirdi.” ifadesini kullandı.

AB Komisyonu ile sıkıntılarının Kovid-19’un eşi benzeri görülmemiş bir pandemiye dönüşeciğinin belli olmasıyla mart ayında başladığına işaret eden nano tıp profesörü Ferrari, salgınla mücadele için ERC programı başlatılmasını teklif ettiğini aktardı.

Ferrari, teklifinin AB’nin “yukarıdan aşağı yerine aşağıdan yukarıya” araştırma metodları kullandığı gerekçesiyle reddedildiğini belirterek, “Böyle bir zamanda dünyadaki en iyi bilim adamlarına pandemiyle mücadele için en iyi kaynakların verilmesi gerektiğini düşünüdüm. Ancak bu şekilde siyasetçilerin, çoğu zaman uydurma olan söylemlerinin önüne geçebilirdik.” değerlendirmesini yaptı.

Ferrari, Kovid-19 sınamalarının çok ağır olduğu bir dönemde bu tarz detaylara takılmamak gerektiğini savunduğunu, bunun ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile çalışma imkanı bulduğunu kaydetti.

Von der Leyen’le doğrudan çalışmasının ise “AB Komisyonu içinde fırtınaya” yol açtığını aktaran Ferrari, “Üye ülkeler arasında sağlık sektöründeki koordinasyon eksikliği, mali destek girişimlerine karşıtlık ve tek taraflı sınır kapatmaları beni hayal kırıklığına uğrattı.” ifadesini kullandı.

Ücretsiz danışmanlık verecek

Ferrari, “Artık sahaya dönme vaktim geldi.” diyerek istifa ettiğini belirterek, AB’ye verdiği danışmanlığı ihtiyaç duyan tüm kesimlere ücretsiz sağlamaya hazır olduğunun altını çizdi.

Merkezi Brüksel’de bulunan ve 2007’de kurulan ERC, Avrupa’nın önde gelen bilim adamlarına araştırmalar için fon sağlıyor. Merkezin yıllık yaklaşık 2 milyar avro bütçesi bulunuyor.

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