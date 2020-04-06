Almanya’da 42 kişilik Türk aile karantina altına alındı

Almanya Bielefeld’de yaşayan 42 kişilik Türk aile, Alman polisine zor anlar yaşattı. Aileden üç kişiyi karantina altına almaya giden polis, karşılarında 42 kişilik aileyi görünce ek kuvvet çağırdı ve tüm aileyi karantina altına aldı.

42 kişilik aileden üç kişi, corona virüsü semptomları gösterince sağlık yetkilileri devreye girdi.

Eve giden iki sağlık yetkilisi ve bir polis karşılarında kalabalık bir aileyi görünce şok geçirdi.

Ailenin 42 kişiden oluştuğu öğrenilince bölgeye ek polis ekibi geldi.

Corona virüsü salgını nedeniyle özel kıyafetle eve giren sağlık yetkilileri, Jöllenbeck semtinde bulunan evi karantinaya aldı ve ailenin dışarı çıkması yasaklandı.

Corona virüsü kurallarına uyulmadığı takdirde ceza alacağı belirtilen aile, Alman basınında geniş yankı uyandırdı.

Hollanda’da ise mantı açmak için toplanan kadınlara ceza kesildi

Hollanda’nın doğusundaki Arnhem kentinde, imece usulüyle mantı yapmak için toplanan bir grup Türk kadını, koronavirüs salgının önlemek amacıyla uygulanan kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Almanya sınırındaki Arnhem kentinin güney bölgesindeki bir evde, çok sayıda kadın mantı açmak için toplandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Türkiye kökenli olduğu belirtilen kadınların her ay belli bir evde toplanarak, imece usulüyle mantı açtığı belirtildi.

Bu ay Güney Arnhem’de toplanan kadınlara belediye görevlileri müdahale etti. Kadınlara, corona virüsü salgınıyla mücadele amacıyla alınan önlemlere uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi. Kaç kişiye ceza yazıldığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hollanda’da üçten fazla kişinin toplanması yasak. Bu yasağa uymamanın cezası içe 400 eurodan başlıyor.