Karantina kurallarını ihlal ederek havuza giren kadın İşçi Partili siyasetçi çıktı

1 day önce
0 689 Bir dakikadan az
Joanne Rust

İspanya’nın Kanarya Adaları’nda kaldığı otelde karantina kurallarını ihlal ederek havuza giren ve polis tarafından gözaltına alınan kadının kimliği açıklandı.

İspanya’nın Kanarya Adaları’nda kaldığı otelde karantina kurallarını ihlal ederek havuza giren ve polis tarafından gözaltına alınan kadının kimliği açıklandı. İngiliz medyası, havuza giren kişinin en son seçimlerde İşçi Partisi adayı olan Joanne Rust (58) olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz hafta, İspanya’nın Kanarya Adaları bölgesindeki Tenerife Adası’nda kaldığı otelde karantina kurallarını ihlal ederek havuza giren İngiliz kadın gözaltına alınmıştı. İngiliz medyası, gözaltına alınan kadının geçen seçimlerde İşçi Partisi adayı Joanne Rust olduğunu duyurdu.Mahkemeye çıkarılan Rust, güvenlik güçlerine itaatsizlik ve kamu düzenini bozmakla suçlandı. Kefaletle serbest bırakılan Rust’a verilen para cezasının miktarı henüz belirtilmedi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 day önce
7,382

İngiltere’de sağlık sorunu bulunmayan 21 yaşındaki kadın Koronavirüsten öldü

4 weeks önce
1,703

Yuvada çalışan kadın istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi

11 February 2020
581

Çankayalı kadınlardan İngiltere’ye ihracat

3 February 2020
2,023

13 yaşında okulu bırakıp kendi şirketini kuran kadın şimdi milyonlar kazanıyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin