İtalya’da Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı Çin’i geçti

13 hours önce
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İtalya’da koronavirüsten can kaybı sayısı son 24 saatte 427 artarak 3 bin 405’e ulaştı. Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı ve bugüne kadar en yaygın görüldüğü ülke olan Çin’de ise resmi verilere göre ölü sayısı 3 bin 245.

İtalya’da koronavirüsten ilk ölüm 21 Şubat’ta kaydedilmişti. Bu tarihten yaklaşık 4 hafta sonra ölü sayısı 3 bin 405’e, toplam vaka sayısı da 41 bin 35’e çıktı. Vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 322 artış gösterdi.

Ülkede bugüne kadar koronavirüs teşhisi koyulan 4 bin 440 kişi ise iyileşti. Halen 2 bin 498 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor. 15 bin 757 kişi hastanelerde tedavi altında, 14 bin 935 kişi ise ev ortamında tecritte tutuluyor.

Yapılan test sayısı 182 binin üzerinde.

Ülkedeki ölümlerin yaklaşık üçte ikisi ve toplam vakaların yaklaşık yarısı kuzeydeki Lombardiya bölgesinden.

İtalya’da ilk olarak kuzey bölgelerinde uygulanmaya başlanan, 12 Mart’ta da ülke geneline yayılan karantina tedbirlerinin etkisinin 2 haftadan önce görülmesi beklenmiyor. Karantina tedbirlerine rağmen virüsün yayılması yavaşlatılamazsa daha sıkı önlemler alınması ve karantina süresinin uzatılması da gündemde.

İtalya İçişleri Bakanlığı, sekiz gün içinde karantina kurallarını ihlal eden 53 bin kişi hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı. Özellikle açık havada yürüyüş, koşu gibi spor aktivitelerine izin verilmesinin “suistimal edildiği” haberleri geliyor. Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, dışarıda egzersiz yapmanın da yasaklanmasını değerlendirdiklerini söyledi.

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