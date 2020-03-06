4 sterline alınan Vincent van Gogh tablosu 15 milyon euroya satışa çıktı

Bir İngiliz tüccar tarafından 1960 yılında 4 sterline satın alınan ünlü ressam Vincent van Gogh’un tablosu, 60 sene sonra Hollanda’daki TEFAF Sanat Fuarı’nda 15 milyon euroya satışa çıktı.

Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh’un, bir İngiliz tüccar tarafından 1960’lı yıllarda 4 sterline satın alınan tablosu, Maastrich’teki TEFAF Sanat Fuarı’nda 15 milyon euroya satışa çıkarıldı. Çiftlik evi ile bir çiftçi kadının yer aldığı tuval üzerine yağlı boya tablo 1885 yılında tamamlandı. İngiltere’nin başkenti Londra’daki Dickinson’un kataloğunda yer alan resim, van Gogh tarafından, doğduğu eyalet olan Noord Brabant’ta çizildi.

Resim, ilk kez 1960’lı yıllarda İngiltere’deki bir ev müzayedesinde ortaya çıktı. Bir İngiliz tüccar, kime ait olduğunu bilmediği tabloyu 4 sterline satın aldı.

İngiliz tüccarın, dükkanının vitrininde sergilediği tablo, birkaç ay sonra bir İtalyan gazetecinin dikkatini çekti. Resmi, 45 sterline satın alan İtalyan gazeteci, van Gogh tarzını çağrıştırdığını düşünerek, onu bir küratöre gösterdi. Resmin gerçek bir van Gogh eseri olduğunun ortaya çıkması üzerine, tablo Amerikalı sanat koleksiyoncularına satıldı.

HOLLANDA’DA 15 MİLYON EUROYA SATIŞA ÇIKACAK

Galerinin yöneticisi Emma Ward’a göre, tipik Brabant çiftliği görüntüsünün yer aldığı resim, van Gogh’un Patates Yiyenler tablosu gibi eşsiz bir çalışma. Resim, 1985 yılında 264 bin sterline el değiştirdi. Yıllar geçtikçe daha da değerlenen van Gogh tablosu, 2001 yılında 1,7 milyon dolara el değiştirdi. Resim, Hollanda’nın Maastricht kentindeki TEFAF Sanat Fuarı’nda, 15 milyon euro bedelle satışa sunulacak. Resmin yer aldığı sergi, özel davetliler için Perşembe ve Cuma günleri düzenlenecek.

TEFAF Sanat Fuarı’nda koronavirüs nedeniyle önlemler alınıyor

Sergi, Sanat fuarının gerçekleştiği 7- 14 Mart tarihleri arasında açık kalacak. Fuarda, van Gogh’un 1886’da Paris yakınlarındaki Boulogne parkında yürüyen insanları konu alan bir başka çalışması da satışa sunulacak.

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden 70 bin kişinin ziyaret ettiği TEFAF Sanat Fuarı’nda koronavirüs salgını nedeniyle ek hijyen önlemleri alındı.