Atina ve Selanik’te mültecilere destek gösterileri

5 hours önce
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Türk-Yunan sınırına yığılan ve sınırı aşmaya çalışırken Yunan sınır muhafızlarının şiddetli tepkisiyle karşılaşan binlerce mülteciye destek vermek için Atina ve Selanik’te dev gösteriler düzenledi.

BBC Türkçe’den Stelyo Berberakis’in haberine göre sınırların mültecilere açılmasını ve Avrupa ülkelerine gitmelerinin serbest bırakılmasını talep eden göstericiler, hem Yunanistan’ın hem de Türkiye’nin sığınmacı politikalarını protesto ettiler.

Atina ve Ankara hükümetlerini “mültecilere siyasi malzeme olarak kullanarak araçlaştırmakla” suçlayan sloganların atıldığı gösterilerde, Meriç sınırında ve Yunan adalarında mahsur kalan sığınmacıların Yunanistan’a giriş ve çıkışlarının serbest bırakılması talep edildi.

Atina ve Selanik’te eş zamanlı düzenlenen protesto gösterileri için yapılan çağrılarda “Bedenlerimizi, yurtlarından edilen, silahsız, aç, susuz, kendilerine bir umut arayan ve silahlı ordular arasında sıkışıp mahsur kalan sığınmacılara kalkan oluşturamaya davet ediyoruz” denildi.

Protesto yürüyüşlerinde ayrıca mültecilere yönelik her türlü ırkçı, ayrımcı, pogrom teşebbüslerine son verilmesi için herkesin yollara dökülmesi için de çağrılar yapıldı.

Dün akşam saatlerinden geç saatlere kadar süren protesto yürüyüşlerinde, Atina ve Selanik’in kent merkezleri ile caddeler trafiğe kapatıldı.

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