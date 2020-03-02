AB ile İngiltere geleceğe dönük ilişkileri müzakere etmeye başlıyor

8 hours önce
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Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere gelecekteki ekonomik ve siyasi ilişkileri müzakere etmeye bugün başlayacak.

Müzakerelerin ilk turunun, AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile İngiliz mevkidaşı David Frost’un bir araya gelmesiyle bugün başlaması bekleniyor.

Avrupa Parlamentosunun İngiltere Koordinasyon Grubu Başkanı David McAllister, yaptığı yazılı açıklamada, gelecekteki ilişkileri inşa etmek için önemli bir dönemin başladığını belirtti.

McAllister, “AB, birlik içinde hareket ediyor. İki taraf için en iyi sonucu elde etmek için karşılıklı güven ve saygı hakim gelmeli.” açıklamasında bulundu.

AB’nin müzakerelerde kendi çıkarlarını güvence altına alması gerektiğini kaydeden McAllister, İngiltere’nin ayrılık anlaşmasına ilişkin tutumunu netleştirmesinin önemini vurguladı.

İngiltere ile AB, 2020 sonunda bitecek geçiş süreci boyunca gelecekte inşa edecekleri ilişkileri müzakere etmek için birer yol haritası açıklamıştı. Yol haritalarında AB ve İngiltere arasında ciddi görüş ayrılıkları olduğu dikkati çekmişti.

Tarafların ekonomi, siyaset ve savunma gibi farklı alanlarda müzakereler yürütmesi bekleniyor.

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