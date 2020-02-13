AB İngiltere’ye ticaret kapılarını kapatıyor

Avrupa Birliği, birlikten ayrılan İngiltere’nin ticaret politikasına sıcak bakmıyor.

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid, İngiltere’nin Avrupa Birliği ile mali hizmetlerde “gelecek yıllar” için istikrarlı bir ilişki kurmak istediğini söyledi ancak bu sözleri Brüksel’den pozitif karşılık almadı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla beraber 1 Ocak 2021 tarihinden ada ülkesinin ortak pazara girişi hakkı da kaybolacak. Finansal servisler sağlayan İngiliz şirketler bu tarihten sonra yalnızca kuralların “muadil” olduğu alt sektörlerde hizmet verebilecekler.

Javid Brüksel’in İngiltere finans sistemini AB finans sistemi kadar gelişmiş olduğunu kabul ettiği savından yola çıkarak AB’nin İngiltere Finans sektörünü “muadil” olarak kabul etmesi konusunda ısrarını sürdürüyor. AB’nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier “genel, küresel ve kalıcı bir muadillik” söz konusu olamayacağı için İngiltere’nin “hayallere kapılmaması” gerektiğini söylemişti.