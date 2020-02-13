AB İngiltere’ye ticaret kapılarını kapatıyor

5 hours önce
0 90 Bir dakikadan az

Avrupa Birliği, birlikten ayrılan İngiltere’nin ticaret politikasına sıcak bakmıyor.

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid, İngiltere’nin Avrupa Birliği ile mali hizmetlerde “gelecek yıllar” için istikrarlı bir ilişki kurmak istediğini söyledi ancak bu sözleri Brüksel’den pozitif karşılık almadı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla beraber 1 Ocak 2021 tarihinden ada ülkesinin ortak pazara girişi hakkı da kaybolacak. Finansal servisler sağlayan İngiliz şirketler bu tarihten sonra yalnızca kuralların “muadil” olduğu alt sektörlerde hizmet verebilecekler.

Javid Brüksel’in İngiltere finans sistemini AB finans sistemi kadar gelişmiş olduğunu kabul ettiği savından yola çıkarak AB’nin İngiltere Finans sektörünü “muadil” olarak kabul etmesi konusunda ısrarını sürdürüyor. AB’nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier “genel, küresel ve kalıcı bir muadillik” söz konusu olamayacağı için  İngiltere’nin “hayallere kapılmaması” gerektiğini söylemişti.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

6 hours önce
321

Nazarbayev’in torunu İngiltere’ye sığınma talebinde bulundu

13 hours önce
200

Kadın şövalye Amerika’da İngiltere’yi temsil edecek

15 hours önce
259

İngiltere’ye kaçırılan iki tarihi eser Türkiye’ye geri gidiyor

1 day önce
213

AB’den İngiltere’ye iki ay mühlet

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin