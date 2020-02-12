Avrupa Birliği, geçtiğimiz ay birlikten ayrılan İngiltere’ye yol ücretlerinde değişikliğe gitmesi için iki ay süre verdi. Geçiş süreci olarak belirlenen 2020 sonuna kadar İngiltere, AB yasalarına uymak zorunda.

Brexit gerçekleşti ve Britanya Avrupa Birliğinden resmen ayrıldı. Ancak Avrupa Birliği, Britanya’ya birliğin yasalarından hâlen tam olarak muaf olmadıklarını hatırlattı. Avrupa Birliği, Britanya’ya “ya yol ücretlerinde değişikliğe gidin ya da Avrupa Adalet Divanı’nda yargılanın” çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz ay Avrupa Birliğinden ayrılan Britanya’da geçiş süreci krizleri yaşanmaya devam ediyor. 2020’nin sonuna kadar devam edecek olan geçiş sürecinde; ticaret, güvenlik ve diğer meseleler çözülmeye ve gelecek ilişkilerin nasıl olacağı tanımlanmaya çalışılacak.

Reuters’ta yer alan habere göre Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada “Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma sürecinde, AB yasaları tam olarak uygulanmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

Açıklamada ayrıca, ağır vasıtlar için uygulanan yol ücretlerinin birlik yasalarını çiğnediği belirtildi. Komisyon Britanya’ya yol ücretleri konusunda AB yönergelerine uymaları için iki ay mühlet tanıdı.

Öte yandan AB’den ayrılmayı destekleyenlerin Britanya halkına verdiği en önemli söz, AB’nin yüksek mahkemesinin dayatmalarından kaçınılacak olmasıydı.

Kaynak: AB’den İngiltere’ye iki ay mühlet