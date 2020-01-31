AB Liderleri İngiltere’yi uyardı: Üye olmadan üyeliğin faydalarını koruyamazsınız

Avrupa Birliği’nin (AB) üç büyük kurumu, Birlikten ayrılmasına saatler kalan İngiltere’yi uyardı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli yaptığı ortak açıklamada, “İngiltere bloğun çevre, işgücü, vergilendirme ve devlet yardımı standartlarını benimsemediği sürece ortak pazara yüksek erişim beklemesin” dedi.

AB liderleri aynı zamanda “Üye olmadan, üyeliğin faydalarını koruyamazsınız” ifadelerini kullandı.

AB’den resmi olarak ayrılmasına sadece saatler kalan İngiltere için Birlikle ilişkiler artık eskisi gibi olmayacak.

Bu geceden sonra Birlik ülkeleriyle işkiler konusunda bir geçiş dönemine girecek olan İngiltere özellikle alternatif pazarlarla oldukça ‘çetin’ geçmesi beklenen serbest ticaret müzakerelerine başlayacak.

Londra her ne kadar bu geçiş dönemini ‘en az hasarla’ atlatmayı umut ettiğini daha önce de birçok kez belirtmiş olsa da AB kurumlarının liderlerini yaptığı açıklamalar, Londra’yı ‘zorlayacağa’ benziyor. Öyle ki, AB liderleri Avrupa’ya ucuza mal satışı AB içerisinde ciddi bir krize neden olacağı için İngiltere’nin damping yapmasına müsade edilmeyeceğini belirtti.

Sassoli, von der Leyen ve Michel ayrıca konuşmasında İngiltere ile ilişkilerin devamı açısından kendilerine düşen görevi yapacaklarıın dile getirdi. “Geleceğe bakmalı ve kalıcı arkadaşlar arasında yeni ortaklık kurmalıyız” diyen Liderler, “Bunu mümkün kılmak adına üç kurumun başındaki kişiler olarak elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

AP’de 73 İngiliz vekil bulunuyordu. Brexit’le birlikte bu boşalacak sandalyelerin 27’si diğer üye ülkeler arasında paylaşılacak, kalan 46 sandalye ise gelecekte üye olacak ülkeler için saklı tutulacak.

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık’a kadar fiilen birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar, kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere’nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziranda talepte bulunması gerekecek. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB’den 31 Aralık’ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

İngiltere 2016’da yapılan AB referandumunda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.