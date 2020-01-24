İngiltere’ye tarihi eser kaçırmaya çalışan Ukraynalı yakalandı

2 hours önce
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Ukrayna vatandaşı, İngiltere’ye kaçırmaya çalıştığı tarihi eser parçalarıyla sınırda yakalandı.

Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Ternopil şehrinde yaşayan 28 yaşındaki vatandaşın, 50’ye yakın tarihi eserle Porubnoye sınır kapısından ülke dışına çıkarak İngiltere’ye gitme hazırlığında olduğunun anlaşılması üzerine, sınır muhafızlarınca durduruldu. Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından uzun zamandır takip edilen şahsın sınırda durdurulan arabasında yapılan aramada, çok sayıda tarihi eser bulundu.

Yakalanan parçaların piyasa değerinin hesaplanması için olay yerine özel eksperler çağrıldı. Yakalan şahıs ise gözaltına alındı.

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