Almanya da UBER’i yasaklayarak hizmetlerine son verdi

2 days önce
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UBER’e bir şok daha! Almanya’da da yasaklandı

Türkiye’de erişimi engellenen UBER, bir ülkede daha yasaklandı. Alman mahkemesi, yolcu taşıma lisansına sahip olmadığını söyleyerek UBER’in hizmetlerini yasakladı.

Alman mahkemesi, UBER’in Almanya’daki faaliyetlerini yasakladı. Reuters’da yer alan bir habere göre, Karar yürürlüğe girdi. Fakat UBER sözcüsü kararı temyiz edeceklerini ve hizmetlerinin devam etmesi için adımlarını atacaklarını söyledi.

LONDRA’DA LİSANSI YENİLENMEDİ

Davacı Taxi Deutschland, UBER’in faaliyetlerine devam etmesi halinde 250 bin euroya kadar para cezasına çarptırılabileceğini açıkladı. UBER, Almanya’da Frankfurt, Berlin ve Münih dahil olmak üzere 7 şehirde hizmet veriyordu. UBER, geçtiğimiz ay Londra’da lisansını kaybetmiş, firma karara itirazın son gününde mahkemeye başvurmuştu.

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