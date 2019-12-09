Dünyanın en genç başbakanı Finlandiya’da göreve başlıyor

7 mins önce
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34 yaşındaki Sanna Marin görevdeki en genç başbakan olacak.
34 yaşındaki Sanna Marin görevdeki en genç başbakan olacak

Finlandiya Ulaştırma Bakanı Sanna Marin, iktidardaki koalisyon ortaklarından Sosyal Demokrat Parti’nin liderliğine seçildi ve ülke tarihinin en genç Başbakanı olarak göreve başlamaya hazırlanıyor.

34 yaşındaki Sanna Marin’in liderliğini üstlendiği Sosyal Demokratlar, beş partili koalisyonun en büyük siyasi hareketiydi.

Bu hafta içerisinde göreve başlaması beklenen Marin, aynı zamanda Finlandiya siyasi tarihinin üçüncü kadın Başbakanı oldu.

5,5 milyon nüfuslu Finlandiya’daki sistem, koalisyonun büyük ortağına liderin istifası sonrası yeni bir lider seçme yetkisi veriyor ve seçilen parti lideri başbakanlık görevini de üstleniyor.

Finlandiya'da koalisyondaki beş partinin de lideri kadın. (Saat yönünde: Sanna Marin, 34, Sosyal Demokratlar; Li Andersson, 32, Sol İttifak; Maria Ohisalo, 34, Yeşil Lig; Anna Maja Henriksson, 55, Finlandiya İsveç Halk Partisi; Katri Kulmuni, 32, Merkez Parti.
Finlandiya’da koalisyondaki beş partinin de lideri kadın. (Saat yönünde: Sanna Marin, 34, Sosyal Demokratlar; Li Andersson, 32, Sol İttifak; Maria Ohisalo, 34, Yeşil Lig; Anna Maja Henriksson, 55, Finlandiya İsveç Halk Partisi; Katri Kulmuni, 32, Merkez Parti

Marin’in başbakan olarak göreve başlamasıyla birlikte Finlandiya’daki beş koalisyon ortağının tümünün liderleri kadın olacak.

Geçtiğimiz hafta Salı günü eski başbakan Antti Rinne artan tepkiler üzerine istifasını vermişti. Rinne, greve giden postane çalışanlarının taleplerine kulak vermemekle ve süreci iyi yönetememekle eleştiriliyordu.

Sanna Marin

Parti liderliği için oylamayı az bir farkla kazanan Sanna Marin, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Güveni yeniden tesis edebilmek için çok çalışmamız gerekiyor” dedi.

Dünyanın en genç başbakanı olduğunun hatırlatılması üzerine ise Marin, “Hiçbir zaman yaşımı ya da cinsiyetimi düşünerek hareket etmedim. Benim için önemli olan hâlâ siyasete atılma nedenlerim ve seçmenin son seçimlerde bize duyduğu güven” diye konuştu.

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