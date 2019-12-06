Amsterdam’da Türkiye kökenli bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bir süpermarketin fırın bölümünde çalışan Hafize Ş. Perşembe sabahı evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, Türkiye göçmeni kadının kocası Mesut Ş.’yi, şüpheli sıfatı ile gözaltına aldı.

BBC Türkçe’den Yusıf Özkan’ın haberinde Amsterdam polisinin verdiği bilgiye göre, olay kentin kuzey bölümünde bulunan Waterlandplein’deki bir apartman dairesinde meydana geldiği yazdı.

İhbar üzerine eve gelen polis, bıçaklanarak öldürülen 44 yaşındaki 2 çocuk annesi Hafize Ş.’nin cesedi ile karşılaştı.

Aslen Konyalı olan Hafize Ş.’nin ölümüyle ilgili olarak, eşi Mesut Ş.’nin gözaltına alındığı bildirildi. Ailenin üst komşusu olan bir kadın, sabah erken saatlerde alt kattaki daireden bağırış sesleri geldiğini belirterek, “Sık sık kavga sesleri duyuyordum. Böyle bir şeyin yaşanacağını tahmin edemezdim” dedi.

Bir süpermarket zincirinin fırın bölümünde çalışan Hafize Ş.’nin iş arkadaşları ise, sabah saat 09:00 sıralarında meydana geldiği belirtilen cinayet haberi üzerine “şok olduklarını” söyledi.