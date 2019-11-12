Almanya’da saldırı hazırlığındaki IŞİD’liler yakalandı

13 hours önce
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ALMANYA’DA, saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen 2’si Türkiye, 1’i Makedonya vatandaşı 3 IŞİD’linin gözaltına alındığı duyuruldu.

Alman polisi, Almanya’nın Offenbach şehrinde saldırı hazırlığı içerisinde olduklarından şüphelenilen 2’si Türkiye, 1’i Makedonya vatandaşı 3 IŞİD yanlısını gözaltına aldıklarını açıkladı.

Frankfurt Savcısı Nadja Niesen yaptığı açıklamada ana şüphelinin, el yapımı patlayıcı üreten ve internet üzerinden silah satın almaya çalışan 24 yaşındaki Makedonya kökenli kişi olduğunu belirtti.

Niesen, suç ortağı olduğu belirlenen Türk vatandaşlarının yaşlarını ise 21 ve 22 olarak açıkladı.

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