Böreğin altına gizlenen altınlar gümrük polisine takıldı
Türkiye’den Almanya’ya giden Türk gurbetçinin böreklerin arasına gizlediği altınları Alman polisi yakaladı.
Almanya’daki Düsseldorf Havaalanı’nda, bir Türkiye vatandaşı böreklerin arasına gizlediği altınlarla kontrolden geçmeye çalışırken gümrük polisi tarafından yakalandı.
BÖREKLERİN ALTINA DÖŞEMİŞ
Düsseldorf Havaalanı’nda Türkiye’den Almanya’ya giden bir Türk vatandaşı, bir kutudaki böreklerin içerisine gizlediği altınlarla yakalandı.
POLİS ALTINLARA EL KOYDU
Almanya’nın Witten şehrinde yaşadığı belirtilen 27 yaşındaki Türk vatandaşının gizlice kontrolden geçirmeye çalıştığı 2 bin euro değerindeki 4 adet altın bileziğe el konuldu.
Gümrük polisinin şahıs hakkına işlem başlattığı belirtildi.