Çikolata kutusunu yere fırlatarak Türkiye’yi protesto eden İtalyan vekile yaptırım

Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye’nin Suriye operasyonunu protesto etmek için Türk heyetin getirdiği çikolata kutusunu yere fırlatan İtalyan vekil Angelo Ciocca’ya yaptırım uygulandı.

Euronews’in haberine göre, Angelo Ciocca’nun söz konusu hareketini ‘yakışıksız ve kabul edilemez’ olarak niteleyen parlamento aşırı sağcı İtalyan vekil için 5 gün uzaklaştırma cezası verdi.

AP’de Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyonunu eleştiren Ciocca, Türk heyetinin daha önceki ziyaretinde getirdikleri çikolata kutusunu alarak genel kurul salonunda yere fırlatmış ve “Eli kanlı olanlardan ve terörü destekleyenlerden hediye kabul etmiyoruz” demişti.