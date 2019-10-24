Euro Bölgesi’nde büyüme duraklamaya yakın

Euro Bölgesi’nde ekim ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin 50,2 seviyesinde gerçekleştiği ve bölgede ekonomik büyümenin duraklamaya yakın olduğu bildirildi.

Merkezi Londra’da bulunan Oxford Economics, Euro Bölgesi ekonomisinde büyümenin halen duraklamaya çok yakın seviyede olduğunu duyurdu.

Ekonomik araştırmalar kuruluşundan yapılan açıklamada Euro Bölgesi’nde ekim ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) 50,2 seviyesinde gerçekleştiği hatırlatılarak, bölgede ekonomik büyümenin duraklamaya çok yakın olduğu kaydedildi.

Euro Bölgesi’nde bir önceki ayda (eylül) bileşik PMI endeksinin 50,1 seviyesinde gerçekleştiğinin hatırlatıldığı açıklamada, bölgede imalat sektöründe 2012 yılından bu yana en sert bozulmanın görüldüğüne de vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca Euro Bölgesi’ndeki istihdam büyümesindeki bozulmanın tüketici davranışlarına yansıyarak ekonomik büyümeyi daha da yavaşlatabileceği belirtildi.

Oxford Economics açıklamasında Almanya’da bileşik PMI verisinin 48,6 seviyesinde olduğu, son verilerle birlikte yılın dördüncü çeyreğinde Almanya’da ekonomik toparlanmanın görülmesine ilişkin beklentilerin azaldığı belirtildi.

Açıklamada son verilerin ardından Euro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin bu yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı görevine gelen Christine Lagarde’nin hükümetlere mali teşvik çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.