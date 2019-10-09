Japon turist Paris’te kolundaki 840 bin dolarlık saati kaptırdı

FRANSA’NIN başkenti Paris’te bir Japon turist, kaldığı otelin önünde sigara bahanesiyle kendisine yaklaşan hırsız tarafından soyuldu. Hırsız, turistin kolunda bulunan 840 bin dolarlık İsviçre saatini çaldı.

AFP haber ajansının aktardığına göre olay, ünlü Zafer Takı’nın yakınlarında beş yıldızlı Napoleon Oteli’nin önünde gerçekleşti. Otelin dışında 30 yaşındaki Japon turiste yaklaşan hırsız, sigarası olup olmadığını sordu.

Bu esnada hırsız, turistin kolundaki saati alarak kayıplara karıştı. ‘Richard Mille’ model lüks saatin nadir bir parça olduğu belirtildi. Değerli taşlarla süslü saatin değeri 840 bin dolar olarak açıklandı.

Yetkililer, Paris’e gelen varlıklı turistleri hedef alan hırsızların bu tarz değerli saatleri ‘yakından tanıdığını’ belirtti.

Yerel bir gazete de bir ‘hırsızlık haritası’ yayınlayarak, Champs-Elysees Bulvarı yakınlarında gösterişli bölgeler ve ‘Altın Üçgen’ olarak tanımlanan turistik noktalarda bu yıl yaşanan yüksek tutardaki kapkaç vakalarını derledi.

Gazetenin verdiği bilgiye göre, bu yılın ocak ve eylül ayları arasında Paris ile kent merkezine yakın banliyölerde 71 hırsızlık vakası kaydedildi. Bunlardan en az dördünde Japon turistte olduğu gibi Richard Mille marka saatler hedef alındı ve değerleri en az 109 bin dolardı.

Ancak Paris polisi, Japon turistin diğer kurbanlardan ‘şanslı’ olabileceğini açıkladı. Saati çalan hırsızın olay yerinde cep telefonunun düşürdüğü, telefonun hırsızlık ve organize suçlar ekibi tarafından incelendiği belirtildi.