Amatör futbol kulübünde skandal! Soyunma odasında cinsel ilişkiye girdiler Belçika'da amatör ligde mücadele eden Espoir Minerios takımında forma giyen oyuncular, masaj masası üstünde bir kadınla ilişkiye girdi. Görüntüler sosyal medyada yayılınca savcılık harekete geçti.

Amatör futbol kulübünün tesislerinde çekilen utanç verici görüntüler, kelimenin tam anlamıyla depreme yol açtı. Belçika’daki Espoir Minerios adlı kulübün kafesinde çırılçıplak bir kadının dizleri üzerinde süründüğü görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Video kaydında, söz konusu kadının antrenmandan çıkmış futbolcularla masaj masası üzerinde cinsel ilişkiye girdiği de yer aldı.

Alkol ve uyuşturucu detayı

Kulübün kafesinde görüntülenen kadının annesi, kızının uyuşturucu veya alkol etkisi altında olduğunu söyledi. Fanatik’te yer alan habere göre yerel medya, skandalın içerisinde beş futbolcunun yer aldığını ve ikisinin kimliğinin görüntülerde açık bir şekilde seçildiğini aktarıyor.

Tecavüz soruşturması

Olayla ilgili soruşturma başlatan Espoir Minerios kulübü, bazı oyuncuların savcılıkla işbirliğine gittiğini doğruladı. Savcılık, skandal görüntülerin yayılmasının ardından tecavüz soruşturması yürütüyor.