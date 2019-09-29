Avusturya’da erken seçimlerin ilk sonuçlarına göre yarışın galibi Sebastian Kurz

Avusturya’da yapılan erken genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre seçmen bir kez daha Sebastian Kurz’dan yana oyunu kullandı.Resmi olmayan sonuçlara göre, bir önceki seçimin galibi Kurz’un Avusturya Halk Partisi (ÖVP) oyların yüzde 37’sini alarak birinci parti oldu.

İlk sonuçlar, Sosyal Demokratlar’ın yüzde 22,6, aşırı sağ Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) ise yüzde 16,7 oranında oy alacağına işaret ediyor.Ülkede 2017’de yapılan seçimlerde meclis dışında kalan Yeşiller Partisi ise yüzde 14 gibi ciddi bir oy oranıyla yeniden meclise girmeye hak kazanırken, liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) oylarını 2 puan artırarak yüzde 7,4’e çıkardı.

Yeşiller Partisi’nden ayrılarak yeni oluşum kuran Peter Pilz’in öncülüğündeki Liste Jetzt ise yüzde 4 barajının altında kalarak meclise giremedi.Avusturya Devlet Televizyonu ORF’nin sandık çıkış anketlerine göre, 183 sandalyeden oluşan Avusturya Federal Meclisinde milletvekili dağılımı ÖVP 71, SPÖ 41, FPÖ 30, NEOS 14, Yeşiller 27 şeklinde oldu.

Avusturya’da en son milletvekili seçimi Ekim 2017’de yapılmış, merkez sağ ÖVP yüzde 31,47 ile birinci, SPÖ yüzde 26,86 ile ikinci, aşırı sağcı FPÖ ise yüzde 25,97 ile üçüncü parti olmuştu.

Hükümetin sonunu getiren

Avusturya’da en son milletvekili seçimi Ekim 2017’de yapılmış, merkez sağ ÖVP yüzde 31,47 ile birinci, SPÖ yüzde 26,86 ile ikinci, aşırı sağcı FPÖ ise yüzde 25,97 ile üçüncü parti olmuştu.

Hükümetin sonunu getiren İbiza skandalı

2017’deki seçimlerin ardından, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından hükümeti kurma yetkisi verilen Kurz, aşırı sağcı parti ile koalisyon hükümetinde anlaşmıştı. Ancak geçen mayıs ayında başbakan yardımcısı Heinz Christian Strache’nin karıştığı ihale pazarlıklarının görüntülerinin basına yansıması, 17 ay süren koalisyon hükümetinin sona ermesine yol açmıştı.

İktidarın sonunu hazırlayan kriz, FPÖ Genel Başkanı Strache’nin Rus bir kadınla ile yaptığı pazarlık görüntülerinin ortaya çıkmasıyla patlak vermişti. Strache, söz konusu kayıtlarda, Rus yatırımcının genel seçimlerde kendilerine destek vermesi durumunda bazı devlet ihalelerinde kolaylık sağlanacağı ifadelerini kullanmıştı.

Sebastian Kurz, Strache’ye ait skandal görüntülerin yayılmasının ardından aşırı sağcı parti ile kurulan koalisyon hükümetinin sona erdiğini ve erken seçime gidileceğini duyurmuştu.

Görüntülerin İspanya’nın İbiza adasında kaydedilmesinden dolayı, olay haber manşetlerinde ‘İbiza skandalı’ olarak adlandırıldı.

2017’deki seçimlerin ardından, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından hükümeti kurma yetkisi verilen Kurz, aşırı sağcı parti ile koalisyon hükümetinde anlaşmıştı. Ancak geçen mayıs ayında başbakan yardımcısı Heinz Christian Strache’nin karıştığı ihale pazarlıklarının görüntülerinin basına yansıması, 17 ay süren koalisyon hükümetinin sona ermesine yol açmıştı.

İktidarın sonunu hazırlayan kriz, FPÖ Genel Başkanı Strache’nin Rus bir kadınla ile yaptığı pazarlık görüntülerinin ortaya çıkmasıyla patlak vermişti. Strache, söz konusu kayıtlarda, Rus yatırımcının genel seçimlerde kendilerine destek vermesi durumunda bazı devlet ihalelerinde kolaylık sağlanacağı ifadelerini kullanmıştı.

Sebastian Kurz, Strache’ye ait skandal görüntülerin yayılmasının ardından aşırı sağcı parti ile kurulan koalisyon hükümetinin sona erdiğini ve erken seçime gidileceğini duyurmuştu.Görüntülerin İspanya’nın İbiza adasında kaydedilmesinden dolayı, olay haber manşetlerinde ‘İbiza skandalı’ olarak adlandırıldı.