Çinli yolcu uçakta hostesi ısırdı

6 hours önce
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Atina-Pekin seferini yapan uçağın yolcusu Çin vatandaşı bir kadın uçuş görevlilerinden birini ısırdı.
Beijing News’te yer alan habere göre, olay 11 Eylül günü Atina’dan Pekin’e sefer yapan bir uçakta gerçekleşti. Çinli kadın uçuş esnasında alkol almaya başladı. Sarhoş kadın, diğer yolcularla tartışmaya başlayınca araya giren hostesi ısırdı.

Uçak, Pekin Uluslarası Havaalanı’na indikten sonra sarhoş yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

Nisan 2018’de de Air China’ya ait bir uçak, yolculardan birinin bir kabin görevlisini rehin almasından sonra, Henan eyaletine bağlı Zhengzhou şehrine acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.

Ocak 2015’te ise China Eastern Airlines’in 25 yolcusu uçağın rotar yapması nedeniyle kabin görevlileriyle girdikleri tartışma sonrasında acil çıkış kapılarını açtıkları için Kunmin şehrinde polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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