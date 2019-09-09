Fransa’da bu yaz aşırı sıcaklar nedeniyle 1435 kişi yaşamını yitirdi

Fransa’da haziran ve temmuz aylarında görülen sıcak hava dalgasında 1435 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, bu yıl kaydedilen rekor sıcaklıklar nedeniyle toplam 1435 kişinin yaşamını yitirdiğini, ölenlerin yarısının 75 yaşın üzerinde olduğunu açıkladı. Buzyn, 10 kişinin iş yerlerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 24 Haziran’la 7 Temmuz arasındaki ilk sıcak hava dalgasında 567 kişi yaşamını yitirdi. 21-27 Temmuz arasındaki ikinci dalgada da 868 kişi öldü.

Fransa’da haziran ayında hava sıcaklığı 46 dereceye çıkarak tüm zamanların rekorunu kırarken, başkent Paris’te de temmuzda hava sıcaklığı 42.6 dereceye kadar ulaştı. Paris’te belediyeye ait binalarda serinleme odaları bile kuruldu.

Ülkenin bazı bölgelerinde kırmızı alarm verildi, acil yardım hatları kuruldu, okulların ve kamu kuruluşlarının pek çok etkinliği iptal edildi.