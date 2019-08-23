Hollanda’da dünyanın en büyük bisiklet parkı açıldı

5 hours önce
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Hollanda’nın Utrecht kentinde, 12.500 bisiklet kapasiteli dünyanın en büyük bisiklet parkı açıldı.

Ülkede tren garlarının merkezi sayılan Utrecht Tren Garı’nın yanındaki İstasyon Meydanı’nın altında bulunan ‘İstasyon Meydanı Bisiklet Parkı’, 12.500 bisiklet kapasitesi ile dünyanın en büyük bisiklet parkı unvanına sahip oldu.

Meydanın adını aldığı parkın 2 yıl önce açılan 7500 bisiklet kapasiteli birinci kısmından sonra bu hafta resmi törenle açılan 5000 bisiklet kapasiteli ikinci kısmı da hizmete girdi.

Üç katlı olan 350 metre yüksekliğindeki parkın zemin ve sonuncu katlarını bisikletini günlük park edenler, 1800 bisiklet kapasiteli orta katı ise abone olanlar kullanabiliyor.

Parka giriş ve çıkışlar, toplu taşıma kartı ya da parktan alınan ödünç kartın okutulmasıyla mümkün oluyor.

Araba garajlarında olduğu gibi parkın girişinde ve bisikletlerin muhafaza edildiği sıralarda bulunan elektronik panolar, parktaki boş ve dolu yerleri gösteriyor.

Parkta, bisikletlerin yerini unutmamak için bisikletlerin muhafaza edildiği sıralar numaralar ile belirlenirken, bisiklet raflarında da numaralandırma sistemi uygulanıyor.

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