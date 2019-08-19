Almanya tatil için memleketine giden sığınmacıları sınır dışı edecek

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, tatillerde memleketlerine giden Suriyelilerin ‘sığınmacı’ statüsün elinden alınacağını belirtti.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Seehofer, “Suriyeli sığınmacı statüsünü taşırken düzenli olarak tatil için Suriye’ye gidenler orada zulüm gördüğünü söylemekte ciddi olamaz” diye açıkladı.

Bu sorunun öncelikle Suriyelileri ilgilendirdiğini dile getiren Alman bakan, ama diğer yabancıların da memleketlerine gittiği öğrenilmesi durumunda sığınmacı statüsünün gözden geçirileceğini kaydetti.

Seehofer, “durumun müsait olduğunda” tüm Suriyeli sığınmacıları sınır dışı edeceklerini hatırlattı.