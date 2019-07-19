Almanya’da camiye saldırı: Son 10 günde 7. saldırı

Almanya’nın Münster kenti yakınlarındaki Minden beldesindeki bir camide Kur’an-ı Kerim yırtıldı ve caminin içerisine zarar verildi.

Cami Derneği Başkanı Sebahattin Çiğdem, daha önce de camilerine saldırı yapıldığını belirterek, saldırgan ya da saldırganların yakalanmasını istedi.

Çiğdem, “22 Ocak 2018 tarihinde camimize yine bir saldırı yapılmış ve caminin yola bakan kapı ve pencerelerine bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından terör örgütü lehine siyasi mesajlar yazılmıştı. Gece yapılan bu saldırı da sabah namazında fark edilip polise intikal ettirilmişti.” dedi.

Almanya’da son 10 günde 6’sı DİTİB’e bağlı, biri ise Arap topluluklara ait olmak üzere toplam 7 camiye saldırı yapıldığı belirtildi.