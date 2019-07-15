Avrupa’da frengi hastalığında yüzde 70’lik artış

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) yayımladığı bir rapor, Avrupa genelinde frengi (sifiliz) hastalığı olarak da bilinen, cinsel yolla bulaşan enfeksiyon vakalarında 2010’dan bu yana yüzde 70’e varan yükseliş yaşandığını ortaya koydu.

Rapora göre, 2010 ile 2017 yılları arasında İzlanda, İrlanda, İngiltere, Almanya ve Malta’da cinsel yolla bulaşan hastalık iki katından daha fazla arttı.

Ağrısız ve kaşıntısız bir deri rahatsızlığı veya yara şeklinde ortaya çıkan, bakterilerin neden olduğu frengi, tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilecek ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.

Genellikle cinsel temasla insandan insana bulaşan ya da hamile kadından çocuğuna geçen frengi rahatsızlığında kişide döküntü ve grip benzeri semptomlar görülüyor. Ayrıca enfeksiyonun belirtileri geçtikten sonra bile on yıllarca devam edebileceği belirtiliyor.

Bilim insanlarına göre frengi, cinsel temasla geçen diğer rahatsızlıkların, özellikle de HIV’in bulaşma riskini kolaylaştırıyor. Hamile kadınlarda ise düşük veya ölü doğumlara neden olabiliyor.

Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra İzlanda ve Norveç’te 2010 yılında 18 bin 829 frengi vakası tespit edildi.

Ancak 2017’ye gelindiğinde Yunanistan ve Avusturya’dan veriler paylaşılmasa da AB genelinde bu rakam 33 bin 193’e yükseldi.

Korunmasız ilişki, birden fazla partner, riski arttırıyor

Stockholm merkezli Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) raporuna göre, hızlı yükseliş özellikle de erkekler arasında daha da arttı ve yaygınlaştı.

Heteroseksüel partnerler arasındaki vakalarda yaşanan artışlar korunmasız ilişki, birden fazla seks partneri ve madde bağımlılığı gibi çeşitli faktörleri içeriyor.

Yayımlanan raporda, “yoksulluk, evsizlik, etnik azınlık, göçmen veya mültecilik” gibi çeşitli toplumsal zafiyet ya da sosyal güvenlik eksiklikleri, dolaylı etkenler olarak sıralandı.

ECDC cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar uzmanı Andrew Amato-Gauci, “Avrupa genelinde gördüğümüz sifiliz (frengi) enfeksiyonlarındaki artış; kondom kullanmadan yaşanan birliktelikler, birden fazla seks partneri ve HIV virüsü kapma riskinin azaldığı fikri gibi birçok faktörün bir sonucu.” diye konuştu.

Avrupa genelinde en ciddi yükselişin görüldüğü ülke İngiltere.

Ülkede 2007 yılında 3 bin 561 frengi vakası kayıt altına alınırken 2017’de cinsel yolla bulaşan hastalıktan ötürü şikayette bulunanların sayısı 7 bin 798’e yükseldi.

Rapora göre, her 100 bin kişi başına vakanın en yüksek görüldüğü ülkeler ise Malta ve İzlanda.

İngiltere Halk Sağlığı biriminin yayımladığı verilere göre, 2017’de bir önceki yılan oranla yüzde 20’lik bir artış gözlendi.