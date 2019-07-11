Merkel’in titreme nöbetine özel önlem

1 hour önce
0 29 Bir dakikadan az
Merkel'in titreme nöbetine özel önlem

Son haftalarda 3 kez titreme nöbeti geçiren Almanya Başbakanı Angela Merkel için özel önlem alındı. Danimarkalı mevkidaşını karşılayan Merkel için alana sandelya koyulduğu görüldü.

Başbakan Merkel’in, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’ı karşılama töreninde tekrar bir titreme nöbeti yaşamaması için sandalye konuldu.

Merkel ve konuk başbakan Frederiksen milli marşları oturarak dinledi.

Mette Frederiksen ve Angela Merkel
Törende herhangi bir sıkıntı yaşanmamasının ardından Merkel ve Frederiksen heyetlerarası görüşmelere geçti.
Törenden önce Alman medyasının sandalyelere özel ilgi göstermesi dikkati çekti.
Merkel'in titreme nöbetine özel önlem

Merkel 18 Haziran’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i karşıladığı sırada ve 27 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Sarayında Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in atama töreninde titreme nöbeti geçirmişti.

Merkel son olarak 10 Temmuz’da Finlandiya Başbakanı Annti Rinne’yi resmi törenle karşılaması esnasında titreme nöbeti geçirmiş, bu durum sağlığı konusunda Alman basınında spekülasyonlar yapılmasına yol açmıştı.
Alman Şansölye, sağlık durumuna ilişkin ”Endişe etmeye gerek yok, ben iyiyim.” ifadesini kullanmıştı.
Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

5 hours önce
92

Sosyal medyada şirketinizin itibarını koruyun

6 hours önce
78

Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor mu?

2 days önce
189

Tek üfürükte kanser testi

2 weeks önce
308

‘Paketteki ürünlerin yüzde 9’unun içeriği farklı’

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin