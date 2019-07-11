Merkel’in titreme nöbetine özel önlem
Son haftalarda 3 kez titreme nöbeti geçiren Almanya Başbakanı Angela Merkel için özel önlem alındı. Danimarkalı mevkidaşını karşılayan Merkel için alana sandelya koyulduğu görüldü.
Başbakan Merkel’in, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’ı karşılama töreninde tekrar bir titreme nöbeti yaşamaması için sandalye konuldu.
Merkel ve konuk başbakan Frederiksen milli marşları oturarak dinledi.
Törende herhangi bir sıkıntı yaşanmamasının ardından Merkel ve Frederiksen heyetlerarası görüşmelere geçti.
Törenden önce Alman medyasının sandalyelere özel ilgi göstermesi dikkati çekti.
Merkel 18 Haziran’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i karşıladığı sırada ve 27 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Sarayında Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in atama töreninde titreme nöbeti geçirmişti.