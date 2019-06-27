Avrupa tarihin en sıcak yazlarından birini yaşıyor; İspanya’daki orman yangını büyüyor

Avrupa kıtası bir süredir tarihin en yüksek sıcak hava dalgalarından birinin etkisi altında. Çarşamba ve cuma günleri arasında zirveye ulaşan sıcak hava orman yangınlarının da artmasına neden oluyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle İspanya’nın kuzeydoğusunda gerçekleşen orman yangını 500’den fazla itfaiyeci ve asker tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi’ne bağlı dört ilden biri olan Tarragona’da başlayan yangın, güçlü rüzgarlar ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle yayıldı ve şu ana kadar 5.000 hektar alanı yaktı.

53 yerli evlerinden tahliye edildi ve beş ana yol kullanılamayacak hale geldi. Sivil savunma yetkilileri, insanları kesinlikle gerekli olmadığı sürece alana girmemeleri konusunda uyardı. İngiliz gazetesi The Guardian’da yer alan habere göre, yüzlerce küçükbaş hayvan duman ve ateşin etkisiyle hayatını kaybetti.

’20 yıldır karşılaşılmamış büyüklükte bir yangın’

Bölgenin İçişleri Bakanı Miquel Buch, sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderide ’20 yıldır karşılaşılmamış büyüklükte bir yangın’ ile karşı karşıya olduklarını belirtti. Yazının devamında Buch, “Yangın, 20.000 hektardan daha fazla bir alanı etkisi altına alabilir. En ufak bir dikkatsizliğin bir felakete yol açabileceğinin farkında olmalıyız” uyarısı yaptı.

Yangının güçlenmesi ve yayılmasıyla 350 kişiden oluşan yerel itfaiye ekibine ek olarak, İspanya askeriyesinin acil durum ünitesinden 221 uzman görevlendirildi. Ekibe uçak, helikopter, traktör ve başka ağır makineler tahsis edildi. Bölgenin yetkili itfaiye ekibinin müdürü, bu şartlar altında iyimser olmanın ‘oldukça zor’ olduğunu belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, çarşamba gecesi, acil durum ekiplerine emekleri için teşekkür etti.

Avrupa’da sıcaklık artmaya devam edecek

Yetkililer; Sahra’dan gelen sıcak hava akımının kuzeye doğru hareket etmesi sonucu, cumartesi gününden itibaren Avrupa’nın bir kısmında sıcaklıkların 45 dereceyi aşabileceği ve Avrupa’nın merkez bölgesinde yüksek basıncın hakim olacağı hakkında uyarıda bulundu.