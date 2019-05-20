Merkel: Milliyetçilik Avrupa’nın düşmanıdır

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de Avrupa Halk Partisi‘nin (EVP) seçim mitingine katılan Almanya Başbakanı Merkel, milliyetçiliğin Avrupa projesinin en büyük düşmanı olduğunu belirtti.

2 gün önce
0 110 Bir dakikadan az

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de Avrupa Halk Partisi‘nin (EVP) seçim mitingine katılan Almanya Başbakanı Merkel, milliyetçiliğin Avrupa projesinin en büyük düşmanı olduğunu belirtti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de yaptığı konuşmada, milliyetçiliğin Avrupa projesinin düşmanı olduğunu dile getirdi. Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) muhafazakar milletvekillerini çatısı altında toplayan Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) seçim mitingine katılan Merkel Hırvatça, “Barışın, özgürlüğün ve refahın Avrupasını destekleyin” çağrısında bulundu. Hırvatistan’ın merkez sağ partisi Hırvat Demokrat Birliği’nin (HDZ) davetlisi olarak Zagreb’e giden Merkel, vatanseverliğin ortak bir Avrupa inşa etme süreci ile uyuşmadığını dile getirdi.

Weber: Popülistlerle mücadele edeceğim Avrupa Parlamentosu seçimlerine, Avrupa Halk Partisi’nin liste başı adayı olarak katılan Manfred Weber de, Merkel ile birlikte söz konusu etkinliğe katılan isimlerdendi. Alman Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin üyesi olan Weber’e destek veren Merkel, Manfred Weber’in kendi ülkesini seven ve Avrupa Birliği içinde ülkesini seven herkesi anlayan biri olduğu için güçlü bir Avrupalı olabileceğini dile getirdi. Daha sonra kürsüye gelen Weber ise milliyetçilere ve popülistlere karşı mücadele edeceğini ifade etti. Weber, İtalyan Başbakan Yardımcısı Salvini ve Fransız Le Pen gibi aşırı sağcı siyasetçilere yönelik olarak da, “Bizim Avrupa’da inşa ettiklerimizi yıkmak istiyorlar” söyleminde bulundu.

Avrupa’nın farklı kimliklerle zenginleştiğini vurgulayan Weber, “Milliyetçilerin, bu kimliklerin arasını açmasına müsaade etmeyeceğim” dedi.

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

9 Nisan 2019
361

İngiltere Başbakanı Merkel ve Macron’la görüşecek

16 Ocak 2019
322

Almanya Başbakanı Merkel: ‘Brexit için May’dan yeni teklifler bekliyoruz’

17 Aralık 2018
416

“İngiltere’de İslamofobi yeniden tanımlanmalı”

6 Aralık 2018
322

2018’in en güçlü 100 kadını arasında bir Türk var

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin